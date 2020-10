A partire da oggi, tutti coloro che sono in possesso di un abbonamento PlayStation Plus potranno riscattare i giochi gratuiti del mese di ottobre.

PlayStation Plus, disponibili i due nuovi giochi gratuiti di ottobre

Annunciati da Sony la settimana scorsa, i titoli gratuiti di ottobre sono adesso disponibili per tutti gli abbonati PlayStation Plus, il servizio che offre la possibilità di accedere alla modalità multi-giocatore Online ed una serie di offerte e vantaggi esclusivi, tra cui incredibili giochi da scaricare gratuitamente ogni mese.

Essendo ottobre il mese celebrativo di Halloween, il colosso nipponico ha ben pensato di offrire gratuitamente un titolo horror con il quale intrattenersi durante la notte più spaventosa dell’anno.

Parliamo di Vampyr, un dark-fantasy in cui si vestono i panni di Jonathan Reid, un medico trasformatosi in vampiro. Nel bel mezzo di una pandemia, il protagonista dovrà scegliere se dare libero sfogo alla sua natura bestiale o restare fedele ai suoi doveri in quanto medico, nel tentativo di scoprire la reale identità della pandemia ed evitare una catastrofe umana.

L’altro titolo che potrà essere scaricato per il mese di ottobre è Need for Speed: Payback, il ventitreesimo capitolo della serie di uno dei più famosi ed apprezzati giochi di racing. Ambientato nell’open world di Fortune Valley, è il primo titolo della serie con tre protagonisti diversi, ognuno dei quali con abilità differenti: Tyler “Ty” Morgan, Sean “Mac” McAllister e Jessica “Jess” Miller.

Cosa ne pensate di questi titoli? Intanto, precisiamo che non sarà più possibile riscattare i giochi gratuiti di settembre, che ricordiamo comprendevano il picchiaduro Street Fighter V ed il battle royale PUBG PlayerUnknown’s Battlegrounds.