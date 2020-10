WhatsApp: con questo nuovo aggiornamento l'app cambia nettamente

Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente per quanto riguarda WhatsApp di un nuovo aggiornamento pronto all’arrivo. Secondo quanto riportato il colosso della messaggistica sarebbe pronto a rilasciare grandi modifiche per l’applicazione, la quale vedrà una nuova versione per tutti gli utenti.

Le voci hanno parlato chiaramente, anche rifacendosi alla versione beta dell’applicazione, di una nuova versione numerata 2.20.201.9 che renderà possibile un grande cambio. Questo inoltre è a disposizione per gli iscritti al programma Google Play beta program, il quale permette di testare gli aggiornamenti in anticipo proprio riguardo a WhatsApp e non solo. La funzione in arrivo sarà denominata molto probabilmente Storage Usage, e permetterà di avere molto più spazio libero per quanto concerne i contenuti scaricati da WhatsApp.

WhatsApp: la nuova funzione che offre l’opportunità di liberare lo spazio occupato da foto e video è in arrivo

Tutti gli utenti nella sezione denominata utilizzo archiviazione potranno veder comparire una grande possibilità. Tutti infatti potranno utilizzare la suddetta funzione che permetterà di evitare tante lamentele in merito ai media immagazzinati sullo smartphone per via di WhatsApp.

Grazie a questa funzione sarà quindi possibile tenere sotto controllo in modo dettagliato e semplice tutto lo spazio che viene utilizzato dalla nota app di messaggistica istantanea sul vostro dispositivo. Inoltre sarà possibile anche liberare spazio cancellando diversi contenuti in maniera molto rapida. Questo è infatti già possibile, ma adesso sarà tutto molto più semplice. Per adesso non sappiamo quando arriverà in maniera effettiva il nuovo aggiornamento, ma WhatsApp non dovrebbe tardare a lanciarlo.