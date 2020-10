Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, WhatsApp sarebbe pronto a riportare un nuovo aggiornamento. Il colosso della messaggistica è infatti in procinto di apportare grandi modifiche all’applicazione, la quale infatti vedrà ben presto la sua nuova versione tra le mani degli utenti.

I rumors parlano dell’avvenuto invio da parte di WhatsApp al Google Play Beta Program della prossima versione 2.20.201.9 della sua app per dispositivi Android. Questa è dunque a disposizione degli iscritti dal programma di beta test della piattaforma di messaggistica istantanea più usata la mondo. La funzione in arrivo dovrebbe essere la Storage Usage, quella che permetterà di avere più spazio libero in merito ai contenuti di WhatsApp.

WhatsApp: arriva la nuova funzione che permette di liberare velocemente lo spazio occupato da foto e video

Nella sezione denominata utilizzo archiviazione comparirà dunque una nuova opportunità, ovvero quella di utilizzare la funzione Storage Usage. Questo rappresenterà una grande opportunità per gli utenti, soprattutto per quelli che si lamentano di quanto WhatsApp sia ingombrante in merito allo scambio dei media.

Tramite questa funzione sarà dunque possibile tenere sotto controllo in modo molto semplice e comodo tutto lo spazio utilizzato dall’applicazione sul vostro smartphone. In più potresti anche liberare spazio cancellando diversi contenuti. Tutto ciò in realtà è già possibile, anche se con questa nuova funzione sarà tutto molto più immediato e semplice. La decisione di WhatsApp di introdurre questa funzione deriva dalle tante lamentele da parte degli utenti. Questi avrebbero infatti ravvisato un grande ingombro da parte dei contenuti scambiati su WhatsApp.