Il volantino Unieuro è davvero clamoroso, il suo nome è Passione Casa, ma a differenza di quanto effettivamente potreste pensare, non rivolge la propria attenzione esclusivamente al settore degli elettrodomestici.

Di base, come era lecito, integra una soluzione che vuole avvantaggiare il consumatore che vuole acquistare un prodotto di questo tipo; più precisamente è possibile ricevere una asciugatrice gratis, acquistando uno dei modelli contrassegnati. Prestate attenzione, non sarà possibile optare per ciò che si vuole, e non sarà necessario raggiungere un determinato livello minimo di spesa.

L’acquisto potrà essere completato sia in negozio che online sul sito ufficiale dell’azienda, le scorte non sono limitate.

Iscrivetevi sul nostro canale Telegram per scoprire le migliori offerte Amazon e ricevere anche tantissimi codici sconto a titolo completamente gratuito.

Volantino Unieuro: queste sono le offerte del momento

Al netto di quanto scritto poco sopra, il volantino Unieuro prova a soddisfare anche l’utente che vuole avvicinarsi alla tecnologia mobile, più precisamente ha deciso di scontare uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, quale è il Samsung Galaxy S20. Il suo prezzo, corrispondente per l’esattezza a soli 599 euro, rappresenta sicuramente un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono godere di ottime prestazioni, senza spendere cifre folli.

Se invece si fosse alla ricerca di un modello sempre sulla stessa linea di prezzo, ma più recente e dall’estetica più accattivante, l’occhio cade sicuramente sull’ottimo LG Velvet.

Naturalmente il volantino Unieuro espande i propri orizzonti anche verso modelli e prodotti non citati direttamente nel nostro articolo, se volete essere i primi a scoprirli in esclusiva, ecco qui di seguito le pagine nel dettaglio.