Dopo che Firefox per Android ha ricevuto un’importante riprogettazione il mese scorso, ora Mozilla sta lavorando per migliorare ulteriormente l’esperienza utente del browser mobile. SlashGear riferisce che la società ora aggiungerà alcune gradite estensioni per il browser. Tuttavia, i primi a ricevere le nuove funzioni saranno gli utenti di Firefox Nightly.

L’azienda afferma che le nuove estensioni saranno disponibili nella versione di rilascio di Firefox per Android a novembre, motivo per cui sono attualmente in fase di test. Le nuove estensioni in arrivo sul browser mobile includono alcune funzionalità piuttosto utili.

Firefox Nightly può essere scaricato su Play Store

Il primo, chiamato Correzione della riproduzione in background dei video manterrà la riproduzione dei video in background quando si passa a una nuova scheda. Il browser otterrà anche una nuova opzione per la ricerca immagini, uno strumento che ti aiuterà a scavare più a fondo nei contenuti web e a trovare le immagini più facilmente.

Per quanto riguarda la privacy, il browser otterrà le estensioni FoxyProxy, che è uno strumento di gestione del proxy, e Bitwared, uno strumento di gestione delle password. Tieni presente che queste estensioni sono per ora disponibili solo in Firefox Nightly (se vuoi provarle, puoi installare Firefox Nightly) e saranno disponibili su Firefox ufficialmente per Android a novembre.

Mozilla ha affermato che sta abilitando la funzione in modo che gli sviluppatori e gli utenti avanzati possano testare la compatibilità delle estensioni. Tuttavia, la società avverte che l’installazione di estensioni non testate sulla build Nightly di Firefox per Android può potenzialmente portare a “risultati imprevisti”, quindi è necessario fare attenzione prima di procedere.

Mozilla ha detto che rimuoverà tutte le recensioni negative sulle prestazioni delle estensioni in Nightly. Se sei interessato a testare il supporto delle estensioni generali, dovrai abilitare l’impostazione in Nightly.