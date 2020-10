Per diversi utenti che hanno in possesso uno smartphone Android di alcune delle aziende produttrici più conosciute al mondo, come Huawei, Oppo, ASUS e OnePlus, ci sono alcuni problemi. Questi, in queste ultime ore, stanno diventando sempre più persistenti e provengono in maniera specifica dal Play Store. Andando ancor più nel dettaglio, sembra che un bug causi un battery drain davvero strano.

Dunque, se state riscontrando un consumo della batteria più che eccessivo ora sapete a cosa potrebbe essere dovuto. Infatti, come accennato prima, molti utenti hanno segnalato questo bug alquanto anomalo che causa un ampio utilizzo della CPU e, di conseguenza, un consumo della batteria eccessivo.

Play Store: il bug è presente proprio nella nuova versione dell’app

Il bug, nello specifico, è la versione incriminata del Play Store di Google con il numero 22.0.18. Oltre agli utenti, a segnalare il malfunzionamento è stato anche Arter tramite un post sulla sua pagina di Twitter. L’utente avrebbe postato un immagine raffigurante il consumo della batteria troppo repentino. Il bug riguarda in particolare il servizio in background dello Store che viene usato dagli utenti per il download di file.

Come detto prima, allo stato attuale il bug del Play Store è stato rilevato da utenti che hanno in possesso smartphone delle case di produzione che abbiamo elencato all’inizio dell articolo. Tuttavia, sarebbe un errore escludere che il suddetto potrebbe essere rilevato anche da smartphone di altre aziende. Possiamo fare ben poco a riguardo, dovremo aspettare un aggiornamento del Play Store da parte dello stesso Google e vedere cosa succede.