A pochi giorni dal – presunto – evento di presentazione dei nuovi smartphone di casa Apple, trapelano in Rete informazioni molto importanti sui quattro modelli di iPhone 12.

Le informazioni riguardano il prezzo ed i tagli di memoria di ciascun modello. Sappiamo che Cupertino avrebbe in serbo quattro diverse varianti (iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max), e stando a quanto trapelato in Rete nelle ultime ore ciascun modello debutterà in tre diverse opzioni di memoria.

iPhone 12, i prezzi ed i tagli di memoria dei nuovi smartphone di Apple

Andiamo subito al punto. iPhone 12 Mini dovrebbe essere disponibile nella configurazione con 64 GB, 128 GB e 256 GB rispettivamente al prezzo di $ 649, $ 699 e $ 799.

Anche il modello standard della prossima famiglia di iPhone sarà disponibile nelle medesime configurazioni, ma con $ 100 di differenza, e dunque rispettivamente al prezzo di $ 749, $ 799 e $ 899.

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, invece, dovrebbero essere disponibili nelle configurazioni da 128 GB, 256 GB e 512 GB. In questo caso la differenza in denaro è molto più evidente. Nel caso di iPhone 12 Pro i modelli dovrebbero essere commercializzati rispettivamente al prezzo di $ 999, $ 1.099 e $ 1.299. Nel caso di iPhone 12 Pro Max, invece, i prezzi dovrebbero essere rispettivamente di $ 1.099, $ 1.199 e $ 1.399.

Per conoscere tutto ciò che si sa riguardo i nuovi smartphone di casa Apple, consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato. Intanto ricordiamo che – stando sempre a quanto trapelato in Rete – l’evento di presentazione dei nuovi iPhone dovrebbe tenersi il prossimo 13 ottobre, ma il rilascio dei dispositivi avverrà in modo graduale. I modelli Pro, infatti, potrebbero arrivare solamente nel mese di novembre.

Niente di ufficiale, tuttavia. Scopriremo la verità tra qualche giorno, quando Apple alzerà finalmente il sipario sui nuovi iPhone 12.