La promozione più popolare per la telefonia mobile in queste settimane è senza ombra di dubbio la Flash 100. Ancora una volta Iliad ha sorpreso clienti ed addetti ai lavori con una tariffa che coniuga consumi quasi illimitati ad un prezzo di grande vantaggio. Il pacchetto di Flash 100 mette a disposizione 100 Giga internet con chiamate ed SMS senza limiti da inviare a chiunque. Il prezzo mensile è di 9,99 euro.

Iliad, la tariffa con 100 Giga si aggiunge a due altre offerte segrete

La presenza di Flash 100 sta ovviamente catalizzando l’attenzione del pubblico. Al netto di tutto però, i clienti che vogliono attivare una SIM con Iliad e che desiderano spendere qualcosa in meno rispetto ai 9,99 euro possono anche scegliere due offerte attraverso il sito ufficiale.

Tra le tariffe di Iliad spicca, ad esempio, la Giga 40. Gli abbonati in questo caso potranno attivare un ticket con chiamate ed SMS senza limiti, più 40 Giga per la navigazione internet e 4 Giga per il roaming UE. Il costo per il rinnovo di Giga 40 si attesta sui 6,99 euro. Al momento della sottoscrizione, gli utenti dovranno aggiungere una soglia di attivazione pari a 10 euro.

Sempre attraverso il sito ufficiale del provider francese è possibile anche attivare un’altra ricaricabile, chiamata Iliad Voce. In questo caso, i clienti avranno telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e tutti i numeri mobili nazionale: il costo mensile è invece di 4,99 euro. Per l’attivazione, anche in questo caso, tutti i nuovi abbonati di Iliad dovranno aggiungere un contributo una tantum di 10 euro.