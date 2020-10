Trony riesce a riservare ad una ristretta cerchia di consumatori una campagna promozionale di assoluto rispetto, al suo interno è possibile trovare un elevato quantitativo di sconti e di riduzioni di prezzo, applicate sia sugli smartphone che su tantissimi altri prodotti di tecnologia.

La limitazione più grande, molto comune quando parliamo di Trony, è rivolta esclusivamente alla disponibilità sul territorio nazionale. Va ricordato, infatti, che anche la suddetta non potrà essere fruita in ogni singolo punto vendita, bensì solamente presso le location dislocate nelle regioni Trentino-Alto Adige, Lombardia, Toscana e Affi, fino al 6 ottobre 2020.

Correte subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere i migliori codici sconto Amazon e scoprire tantissime offerte gratis.

Trony: il volantino supera le offerte di Unieuro

Con Trony gli utenti possono davvero pensare e sperare di risparmiare, a partire dall’acquisto di un buonissimo Samsung Galaxy S20, il top di gamma dell’azienda sudcoreana, ultimo modello della lunga serie Galaxy S, in vendita a 649 euro.

Sempre restando entro lo stesso identico brand, l’occhio cade anche sul Samsung Galaxy S10 Lite, la versione rivisitata del modello precedente, recentemente lanciata sul mercato, e pensata per gli utenti che vogliono spendere meno di 500 euro, e poter affermare di avere tra le mani un device Samsung.

Non mancano, infine, dispositivi più economici, come Oppo A9 2020 e Xiaomi Redmi Note 9, entrambi in vendita ad un prezzo inferiore ai 200 euro. Per scoprire tutte le altre offerte incluse all’interno del volantino Trony, potete comunque fare affidamento sulle pagine che trovate inserite direttamente all’interno del nostro articolo.