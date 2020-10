Tornano in voga le fake news sugli smartphone e i relativi pericoli che questi devices onnipresenti possono apportare agli utenti. Utilizzati praticamente per tutto, i telefonini rappresentano una delle fonti di speculazione più forti del web, soprattutto quando grazie ad un qualsiasi post le notizie diventano virali andando a coinvolgere migliaia di persone all’unisono. Tra le più chiacchierate non possono non essere citate le radiazioni che ogni anno fanno preoccupare numerosi individui senza avere una reale base scientifica.

Radiazioni: gli smartphone le producono ma non sono pericolose

Oggetto di numerose speculazioni, queste emissioni sono l’argomento più gettonato dalle fake news. Capaci di aver impressionato numerose persone in più periodi dell’anno, queste ultime hanno contribuito alla vendita di numerosi prodotti sono per pura paura. Non è un mistero che una determinata lista abbia appartato abbastanza timore e spinto individui a cambiare devices.

La lista di cui parliamo è questa:

Sony Xperia X Compact – 1,08 Watt per kg

Honor 5C – 1,14 Watt per kg

Sony Xperia XZ Premium – 1,21 Watt per kg

Apple iPhone 7 Plus – 1,24 Watt per kg

Honor 9 1,26 Watt per kg

BlackBerry DTEK60 – 1,28 Watt per kg

ZTE Axon 7 Mini – 1,29 Watt per kg

Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 Watt per kg

Apple iPhone 8 – 1,32 Watt per kg

OnePlus 6 – 1,33 Watt per kg

Google Pixel 3 – 1,33 Watt per kg

HTC Desire 12/12+ – 1,34 Watt per kg

Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 Watt per kg

Huawei P9 Lite – 1,38 Watt per kg

Apple iPhone 7 – 1,38 Watt per kg

Xiaomi Mi9 – 1,389 Watt per kg

OnePlus 5 – 1,39 Watt per kg

Google Pixel 3 XL – 1,39 Watt per kg

Huawei Nova Plus – 1,41 Watt per kg

P9 – 1,43 Watt per kg

Huawei GX8 – 1,44 Watt per kg

Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 Watt per kg

Motorola Moto Z2 Play – 1,455 Watt per kg

Huawei P9 Plus – 1,48 Watt per kg

Honor 8 – 1,5 Watt per kg

HTC U12 Life – 1,48 Watt per kg

OnePlus 6T – 1,55 Watt per kg

Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 Watt per kg

Huawei Mate 9 – 1,64 Watt per kg

OnePlus 5T – 1,68 Watt per kg

Xiaomi Mi A1 – 1,75 Watt per kg

In realtà la suddetta classifica non rappresenta gli smartphone più pericolosi presenti sul mercato in quanto, come è possibile vedere, nessuno di questi modelli supera il limite imposto dai valori SAR . Fissato fino a 2 watt per chilogrammo, questo rappresenta una sicurezza ed una garanzia per ogni utente. In ogni caso per approfondire la questione sulle radiazioni e sul perché queste non sono pericolose, questo nostro articolo può fare al vostro caso.