CoopVoce: 9,50 euro per la nuova ChiamaTutti TOP con 40GB

Una delle migliori soluzioni dell’ultimo mese di agosto a cavallo con la prima metà di settembre, è stata offerta da CoopVoce. Questa azienda che da diverso tempo si occupa anche di telefonia mobile, è riuscita ad arrivare ad ottimi livelli grazie al suo cambio di strategia.

Se prima infatti nessuno aveva fiducia di questo provider virtuale, ora la scena si è completamente capovolta. Lo scenario è diametralmente opposto a quello proposto in passato, visto che le promozioni lanciate sul sito ufficiale risultano molto valide anche dal punto di vista dei contenuti. Nulla da dire poi in merito ai prezzi: questi risultano tra i più bassi nell’intero mercato della telefonia mobile. Attualmente sul sito ufficiale e disponibile l’ultima proposta, quella che offre tutto a poco prezzo.

CoopVoce: nasce la nuova ChiamaTutti TOP 40 che unisce quantità e convenienza per soli 9,50 euro al mese

Ancora una volta CoopVoce stupisce: la nuova ChiamaTutti TOP 40 ha davvero tutto e viene fuori ad un prezzo estremamente concorrenziale. Tutti coloro che stanno dunque cercando un nuovo gestore potranno farci un pensierino, visti soprattutto i contenuti in rapporto al prezzo finale che dura peraltro per sempre.

Stiamo parlando di un’offerta che mette insieme minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, 1000 SMS verso tutti e 40 giga di traffico dati in rete 4G. Il prezzo attualmente corrisponde a soli 9,50 € ogni mese, con l’offerta che come al solito dura per sempre senza cambiare mai proprio in quelli che sono i costi. A sottoscriverla potranno essere anche i già clienti di CoopVoce.