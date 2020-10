Coop e Ipercoop hanno attivato un nuovo volantino Multimedia con tantissime occasioni smart, atte proprio a cercare di rendere più facile la vita degli utenti sempre attenti al risparmio, e sempre alla ricerca di nuovi prodotti di tecnologia generale.

Fino al 14 ottobre è stata attivata una campagna promozionale interamente dedicata al mondo degli smartphone, dei televisori, dei notebook e dei wearable. Gli acquisti possono essere completati in esclusiva presso i negozi dislocati in tutte le regioni d’Italia, i prezzi disponibili online, invece, sono differenti. Gli interessati, allo stesso modo, potranno appoggiarsi anche al finanziamento a Tasso Zero.

Volantino Ipercoop e Coop: tutte le offerte multimediali

Gli smartphone sono il fulcro centrale della campagna promozionale, qui troviamo ad esempio Samsung Galaxy A30s in vendita a 168 euro, passando per Xiaomi Redmi Note 8T a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Huawei Y5p a 89 euro (solo per i soci Coop), Huawei Y6p 129 euro, Huawei P40 Lite a 219 euro, Apple iPhone SE 2020 a 469 euro, Samsung Galaxy S20 a 579 euro, Samsung Galaxy A51 a 259 euro, Samsung Galaxy S10 Lite a 469 euro, LG K31s a 179 euro, LG K41s a 129 euro, LG Velvet a 499 euro, per finire poi con Xiaomi Redmi 9A a 109 euro.

Quanto scritto corrisponde naturalmente ad un piccolo assaggio di quanto vi aspetta nei negozi Coop e Ipercoop, se volete comunque conoscere da vicino la campagna promozionale, aprite questo link e vedrete tutte le singole offerte.