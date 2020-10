Assistente Verifica Euro: l'app capace di riconoscere le banconote false

I malfattori di nascondono ovunque e diventano sempre più abili nella copia delle banconote. Fortunatamente però esistono delle speciali applicazioni in grado di Riconoscere banconote False. Vogliamo ricordare che, chi viene trovato in possesso di denaro contraffatto o cerchi di spenderlo è passibile di un procedimento penale, visto che tratta di un reato sanzionato dal codice penale. Ecco come funziona l’app Assistente Verifica Euro.

Assistente Verifica Euro: come riconoscere le banconote false

Una delle migliori App (non fidatevi degli scanner, alcuni sono anche scherzi da fare agli amici) per riconoscere banconote false è sicuramente Assistente Verifica Euro. Graficamente non è il massimo, facilissima da usare e svolge il suo lavoro egregiamente. Funziona sia con le vecchie che con le nuove banconote in euro. Gli euro relativi alla prima serie sono stampate con 2002 come anno di progettazione, mentre la nuova serie, conosciuta come serie Europa, sono dal 2013 al 2019.

La lingua dell’app è ovviamente facile modulabile. Per quanto riguarda il riconoscimento della banconota fasulla, basterà inserire il numero di serie nella parte superiore dell’App e premere il pulsante “Verify”. Il risultato viene così suddiviso in 4 stati:

Numero di serie Anno di stampa Anno Design Checksum

Se solo 1 dei 4 stati è sbagliato e da dunque errore, la banconota è falsa. Solo se tutti i 4 stati sono OK, la banconota è autentica.

Per riconoscere le banconote è anche bene ricordare che un’altra tecnica usata è quella dell’assenza della filigrana, ovvero quelle figure che noi vediamo solo quando mettiamo in controluce la banconota. Nella taglia da 5, 10 e 20 euro c’è poi una striscia ‘olografica’: muovendola si vede il simbolo dell’euro o il valore della banconota.