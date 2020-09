L’operatore virtuale Fastweb Mobile ha recentemente deciso di rendere disponibile la propria offerta da 8.95 euro al mese anche ai clienti che desiderano l’addebito su credito residuo.

Fino ad ora infatti uno dei requisiti per attivare l’offerta era l’addebito su carta di credito o su conto corrente bancario, con conseguente attivazione del meccanismo di ricarica automatica. Scopriamo insieme i dettagli.

Fastweb Mobile: offerta da 8.95 attivabile anche con addebito su credito residuo

L’offerta in questione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 8.95 euro al mese. A meno che non saltino fuori eventuali promozioni locali, l’iter di attivazione dell’offerta verrà a costare all’utente 25 euro, 15 euro per il contributo della nuova SIM e 10 euro per la prima ricarica obbligatoria.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo mensile, l’offertà verrà automaticamente sospesa fino al momento di una nuova ricarica, in questo lasso di tempo non sarà possibile usufruire dei minuti, SMS e GB di traffico. Con addebito su credito residuo chiaramente sarà necessario verificare ogni mese di avere credito residuo a sufficienza sulla SIM per il rinnovo dell’offerta, altrimenti in caso contrario non sarà possibile utilizzare i minuti, gli SMS e i Giga dell’offerta finché non ci sarà credito residuo tale da coprire il costo del rinnovo.

Inoltre l’offerta non sarà utilizzabile per ottenere lo sconto sul fisso in caso di convergenza con il mobile. Rimane comunque possibile attivare questa offerta con la Ricarica Automatica di Fastweb, oltre che nei negozi, anche online. Per scoprire tutti i dettagli o altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.