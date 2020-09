CoopVoce: ChiamaTutti TOP 40 a 9,50 euro, ecco cosa contiene

CoopVoce risulta ad oggi, anche al netto di quanto fatto durante gli ultimi anni, uno dei migliori gestori in assoluto. Questo non va ad influire solo nell’ambito dei gestori virtuali, dove l’azienda è ormai leader, ma anche nel mondo dei gestori in generale. Tutti, anche Vodafone e TIM, si preoccupano costantemente dell’attività di CoopVoce che già in diverse altre occasioni ha portato via utenti alla concorrenza.

Le sue offerte infatti riescono a mettere insieme varie caratteristiche, come qualità, quantità e soprattutto convenienza. Da non sottovalutare inoltre la questione che vede gli utenti estremamente soddisfatti delle promozioni sottoscritte. L’affidabilità sarebbero altissimi livelli visto che mai nessuno si è lamentato di aver trovato brutte sorprese.

CoopVoce promuove la sua nuova offerta ChiamaTutti TOP 40: la promo costa solo 9,50 euro al mese

E’ ufficiale la nuova offerta di CoopVoce che permette agli utenti di avere a disposizione il meglio in assoluto e per un prezzo molto conveniente. La ChiamaTutti TOP 40 riesce infatti ad inserirsi all’interno di un gruppo fatto di tante offerte interessanti sul mercato mobile. Tutti coloro che vorranno sottoscriverla, possono per il momento prenotarla sul sito ufficiale.

Questa permetterà a tutti di avere minuti senza limiti per telefonare a tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti i numeri e 40 giga di traffico dati per navigare in 4G. Il prezzo della promozione corrisponde a soli 9,50 € al mese i quali dureranno per sempre senza cambiare. L’offerta è disponibile dallo scorso 10 settembre sino al prossimo 14 ottobre. Potranno sottoscriverlo anche coloro che risultano già clienti del gestore.