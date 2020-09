In seguito alla promo conclusa qualche settimana fa, la piattaforma di e-commerce Amazon ha deciso di proporre nuovamente il proprio servizio Music Unlimited a 0.99 euro.

Lo sconto sarà valido fino all’inizio del Prime Day 2020, che vi ricordo è stato fissato dal colosso di Seattle per il prossimo 13 e 14 ottobre 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Music Unlimited a 0.99 euro fino al Prime Day

Fino al 14 ottobre 2020, tutti i clienti Amazon che effettuano l’iscrizione a Music Unlimited per la prima volta, e che dunque non hanno mai utilizzato prima il servizio, possono sottoscrivere un abbonamento per 4 mesi al costo promozionale di solo 0.99 euro. Una volta terminati i 4 mesi della promo, l’abbonamento si rinnoverà in automatico al costo di 9.99 euro, ma è possibile disattivarlo in ogni momento senza ulteriori costi.

Per chi non lo conoscesse, Music Unlimited è un servizio di musica in streaming simile a Spotify e curato direttamente da Amazon. Il suo catalogo è molto ampio, offre skip illimitati senza pubblicità e supporta l’integrazione completa con Amazon Alexa. Se volete sfruttare la promozione, potete visitare la pagina di Amazon dedicata al servizio, dove trovate anche tutti i termini e le condizioni complete e capire meglio il suo meccanismo.

Inoltre, vi ricordiamo che è attiva anche la promo dedicata ad Amazon Music HD, con 90 giorni di prova gratuita. Vi ricordo che il Prime Day è stato praticamente posticipato di tre mesi a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito tutto il mondo, di conseguenza anche il Black Friday potrebbe scalare di qualche settimana.