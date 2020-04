Probabilmente hai già un dispositivo Amazon Echo a casa tua, sia esso Echo Dot o Echo Input. Mentre parlare con Alexa è divertente, se non hai un abbonamento ad Amazon Music Unlimited perdi alcune delle migliori funzionalità che puoi sfruttare con questi dispositivi. Parliamo del servizio di streaming musicale che la società ha lanciato nel lontano 2007.

Amazon di solito offre solo un mese gratuito per coloro che desiderano provare il servizio streaming. Tuttavia, i nuovi membri possono ora ottenere tre mesi di servizio assolutamente gratuiti per un periodo di tempo limitato.

Amazon ti regala 3 mesi di Music Unlimited da usare quando vuoi

Amazon Music Unlimited è un servizio di streaming accessibile su tonnellate di dispositivi e presenta milioni di brani che puoi riprodurre su richiesta o scaricare sul tuo dispositivo. È anche completamente privo di pubblicità. La nuova promozione, però, è solo per i nuovi utenti del servizio.

Decine di milioni di canzoni, funzionalità e programmi vocali esclusivi Alexa, salti illimitati e programmazione senza pubblicità sono solo alcune delle funzionalità di Amazon Music Unlimited. Puoi anche scaricare brani per l’ascolto offline. Inoltre, l’applicazione Amazon Music è disponibile per il download sul tuo computer, smartphone, tablet e persino alcune TV intelligenti in modo da poter ascoltare ovunque e in qualsiasi momento.

Il servizio ha un prezzo di € 9,99 mensili e, per i soci Amazon Prime, è possibile accedere ad una libreria gratuita di oltre 2 milioni di brani. Non sorprende che il servizio musicale di Amazon stia guadagnando terreno su altri noti servizi simili come Spotify e Apple Music.

Ovviamente, dopo questi tre mesi, dovrai iniziare a pagare l’intero costo mensile, ma puoi anche scegliere di annullare in qualsiasi momento in anticipo. Amazon semplifica la cancellazione anche nelle impostazioni del tuo account. Sfortunatamente, questa offerta non è disponibile per gli abbonati precedenti o attuali.