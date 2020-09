Genshin Impact è il gioco del momento, e se non lo hai ancora provato dovresti seriamente prendere in considerazione di farlo. Si tratta di un Action RPG in stile anime, completamente gratuito e disponibile tanto per console (PlayStation 4 ed Xbox One, ma è stata anche già annunciata una versione per Nintendo Switch), quanto per PC e dispositivi mobile (Android e iOS).

Genshin Impact è il gioco del momento, è GRATIS e supporta il cross-play

Il fatto che sia un titolo Free-to-Play non implica assolutamente che sia di scarsa qualità, anzi. Genshin Impact saprà sorprenderti e lo farà in vario modo. Anzitutto, con una grafica allettante e super dettagliata, con disegni a dir poco spettacolari ed una mappa vasta e variegata.

In secondo luogo, perché si tratta di un Open World completamente esplorabile: puoi scalare montagne, nuotare, volare e lasciarti incantare dai panorami mozzafiato che questo titolo riserva. Inoltre, il combattimento in tempo reale si fonda sulla padronanza dei sette elementi (Anemo, Electro, Hydro, Pyro, Cryo, Dendro e Geo) che possono essere utilizzati per generare attacchi fatali.

Infine, ma non meno importante, perché supporta il cross-play e ciò significa un maggior divertimento. Puoi infatti unirti ai tuoi amici a prescindere dalla piattaforma utilizzata, ed esplorare il mondo insieme, combattendo fianco a fianco e supportandovi a vicenda. Ma approfondiamo un po’ questo discorso.

Genshin Impact supporta il crossplay su tutte le piattaforme, console e dispositivi mobile, consentendo ai giocatori di divertirsi giocando insieme, purché ci si trovi sullo stesso server. Se vuoi giocare con i tuoi amici, dunque, assicurati che tutti scegliate la stessa regione. Inoltre, occorre raggiungere il livello 16 del personaggio e completare le missioni richieste per sbloccare la modalità coop.

Occorre comunque tenere in considerazione che le versioni per console e mobile presentano differenze significative. Mentre il gameplay basato sul tocco della versione mobile consente una selezione facile e intuitiva dei comandi, la versione PS4 permette l’utilizzo simultaneo di pulsanti e stick di controllo per cui consente un’esecuzione più semplice di azioni più complesse.

Un esempio è l’utilizzo dell’arco, che nel gioco utilizza un meccanismo mira e fuoco. Mirare con l’arco può risultare più difficile su uno smartphone, mentre le levette del controller permettono di ottenere una maggiore precisione e posizionamento.

Infine, è disponibile anche il cross-progression. Ciò significa che è possibile eseguire il titolo su un qualsiasi dispositivo senza perdere i salvataggi. Questa funzionalità, tuttavia, non è disponibile per PS4.

Se non sono ancora riuscita a convincervi a scaricare Genshin Impact, spero sia questo trailer a farlo.