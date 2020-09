Euronics: grandi sconti sul nuovo volantino che batte Expert e MediaWorld

Quando è arrivato il lockdown, sono state tantissime le persone che hanno avuto difficoltà ed in egual modo anche gli store fisici. Tra questi c’è anche Euronics che adesso sta provando a recuperare nel miglior modo possibile, riuscendoci anche.

Le sue proposte sono anche in questo caso tra le migliori, soprattutto preso in esame il nuovo volantino lanciato. Stando a quanto riportato, il riscontro sarebbe già importante anche alla luce della presenza degli utenti nei punti vendita. Ad essere al centro dell’attenzione è come al solito l’elettronica, grande punto di forza di Euronics che in questo caso ha scelto di dare filo da torcere alla concorrenza. Inoltre è disponibile anche l’opportunità di acquistare online e agli stessi prezzi proposti sul volantino.

Euronics: il nuovo volantino batte la concorrenza e mostra prezzi ineguagliabili

Euronics si prepara all’inverno nel miglior modo possibile lanciando il nuovo volantino che racchiude al suo interno tante occasioni. Una di queste è certamente il nuovo Samsung Galaxy S20+ il quale in questo caso costa solo 749 euro a fronte di un prezzo di listino pari a 1029 euro.

Ci sono poi anche altri prodotti molto interessanti come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, LG K51s, Samsung Galaxy A21s, Oppo A72 e Oppo A5 2020. Per fornire a tutti la panoramica generale su tutti i prodotti in vendita nei negozi Euronics, ecco qui in basso il volantino completo.