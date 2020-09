DAZN è un servizio streaming che si occupa della trasmissione di moltissimi eventi sportivi di diverso tipo. Senza dubbio è conosciuto principalmente in ambito calcistico, poiché ogni settimana permette a migliaia di persone di vedere le proprie partite preferite da qualsiasi dispositivo. L’abbonamento standard costa 9.99€ e vi permetterà di usare 6 dispositivi in contemporanea per la visione.

Tuttavia, esiste un modo per usufruire di questa promozione senza pagare assolutamente nulla. Ecco come fare.

DAZN 1 incluso in esclusiva per gli utenti Sky

Se siete utenti Sky, ovvero avete sottoscritto un abbonamento a pagamento con la famosissima piattaforma, allora non dovrete fare altro che seguire queste semplici indicazioni per scoprire se potete usufruire dell’offerta. Da questo momento per i clienti con abbonamento residenziale, anzianità minima triennale via satellite con decoder HD ed accesso a sezione Sport e Calcio, il canale DAZN 1 diventa gratuito, senza la necessità di sottoscrivere l’abbonamento a pagamento anche per DAZN. Avrete a disposizione ben 6 dispositivi per l’accesso in contemporanea e la visione degli eventi, con un servizio che va migliorando sempre di più con il passare del tempo.

In questo modo avrete a disposizione tutti gli eventi proposti e offerti da Sky, ma anche quelli coperti da Dazn, per un pacchetto completo, che vi permetterà di seguire tutti i vostri sport preferiti senza alcun compromesso. Tra gli eventi più seguiti su DAZN potrete trovare boxe, motociclismo, Formula Uno, tennis, il calcio ovviamente e molto altro ancora.

Fateci sapere se siete rientrati nell’offerta e continuate a seguirci per non perdervi nessuna offerta a riguardo e rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo tecnologico.