CoopVoce spinge la ChiamaTutti TOP con soli 8 euro mensili

Secondo quanto riportato, CoopVoce ad oggi risulta uno dei gestori più valutati e soprattutto affidabili nel panorama mobile italiano. La telefonia nostrana e infatti cambiata con l’avvento dei gestori virtuali, i quali hanno aumentato la competitività ma soprattutto le opzioni disponibili per chi vuole cambiare gestore.

Quello di Coop è in questo momento uno di quelli più in voga, dato che le sue offerte risultano convenienti ma allo stesso tempo anche larga di maniche. Con quest’ultima frase si vuole intendere che le promozioni di CoopVoce possiedono al loro interno tanti contenuti. Gli utenti proprio per questo ormai non hanno più nulla da valutare: basta andare sul sito ufficiale e scegliere la migliore promo del momento. Secondo quanto riportato i risultati ottenuti dall’ultima proposta sarebbero davvero interessanti.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 20 continua la sua marcia a soli 8 euro al mese

CoopVoce sta continuando ad ottenere grandi risultati grazie alle sue promozioni migliori. In questo momento sul sito ufficiale tutti coloro che vogliono cambiare gestore possono trovare la ChiamaTutti TOP 20, promo che racchiude al suo interno tutto quel che serve per un prezzo davvero basso. Si tratta infatti di 8 euro al mese per sempre, cifra che vi permetterà di avere a disposizione tante comodità.

Potrebbe infatti avere chiamate senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Questa promo è dedicata a tutti gli utenti provenienti da qualsiasi gestore. Basti pensare infatti che anche gli stessi clienti di CoopVoce possono sottoscriverla senza problemi.