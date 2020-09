Anche in queste prime settimane della stagione autunnale si rinnova la sfida tra le principali compagnie telefoniche attive nel nostro paese. Particolarmente interessante sarà la battaglia instaurata tra Vodafone, TIM ed Iliad. I tre gruppi mirano ad una stessa platea di pubblico: gli abbonati che effettuano portabilità del loro numero.

TIM, Vodafone oppure Iliad: queste le principali offerte d’autunno

In questi ultimi giorni, la vera sorpresa è stata messa in campo da Iliad. Il gestore francese, infatti, ha presentato la sua nuova promozione a tempo limitato con 100 Giga. Al netto di questa iniziativa, però, la promozione cardine del listino di Iliad resta Giga 50. Con questa ricaricabile gli abbonati avranno 50 Giga e chiamate ed SMS senza limiti al semplice costo di 7,99 euro.

Per contrastare questa ricaricabile, Vodafone riporta in auge la sua promozione Special 50 Giga. Anche in questa circostanza al costo di 7,99 euro, i clienti riceveranno contenuti senza limiti per telefonate ed SMS più 50 Giga per la navigazione web.

La risposta di TIM ad Iliad e Vodafone si chiama Steel Pro. TIM, così come gli altri due gestori, prevede un costo mensile per la ricaricabile pari a 7,99 euro ed offre consumi illimitati per chiamate e messaggi a cui si aggiungono anche 50 Giga internet.

Ai costi mensili delle suddette offerte deve essere aggiunto un contributo di attivazione variabile, con quota massima di 10 euro. Gli utenti che desiderano una di queste promozioni devono impegnarsi alla portabilità del numero da altro operatore. Solo gli abbonati Iliad potranno attivare la ricaricabile con nuova rete e nuovo numero.