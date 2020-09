La serie TV più amata di sempre, Game of Thrones, ormai è finita per sempre da qualche mese, con un finale che ha fatto discutere molto e fa discutere ancora oggi. I fan della serie saranno felici di sapere che sta per arrivare un cofanetto da non perdere.

A partire dal 12 novembre 2020 sarà disponibile il cofanetto con la serie completa di Game of Thrones, in versione Blu-ray Ultra HD. La confezione in formato “steelbook” è composta da 33 dischi contenenti 15 ore di contenuti speciali.

Game of Thrones: in arrivo un cofanetto “speciale”

Questa è un’occasione per tutti i fan della serie, ideata da David Benioff e D. B. Weiss e basata sui romanzi di George R. R. Martin, di rivivere le epiche battaglie, gli intrighi e i giochi di potere messi in atto dagli spietati sovrani dei Sette Regni alla conquista dell’egemonia assoluta.

Il cofanetto, in edizione limitata, è composto da ben 33 dischi (30 4K UHD, 3 Blu-Ray Bonus Disc) in cui saranno contenuti i 73 episodi della serie e 15 ore di contenuti extra. Ogni stagione avrà un proprio steelbook inserito all’interno del cofanetto, anch’esso in metallo, decorato con i loghi iconici delle diverse casate. Il formato scelto da Warner è il 16:9, a cui si aggiunge la compatibilità lo standard Dolby Vision HDR.

Uno dei contenuti speciali è composto da Game of Thrones: Reunion Special: l’incontro in due parti tra i membri del cast passato e del presente, girato dal vivo a Belfast, presentato da Conan O’Brien. In questo Speciale sono inoltre inseriti dei segmenti dedicati alle casate Lannister, Stark e Targaryen, in cui gli attori protagonisti riflettono sugli anni che hanno condiviso a Westeros ed Essos.

Il Trono Di Spade: Deluxe Steelbook Limited Edition sarà in vendita nei principali store fisici e online, disponibile già per il preordine su Amazon al prezzo di 249.99 euro.