Soltanto l’altro giorno Oppo ha ufficializzato l’arrivo sul mercato del nuovo Oppo Reno 4 SE, ma ora l’azienda cinese sembra intenzionata a portare in veste ufficiale l’ennesimo smartphone della serie Reno 4. Nello specifico, stiamo parlando del prossimo Oppo Reno 4 Lite, il quale sarà una versione re-branded di Oppo F17 Pro (disponibile per il mercato indiano da qualche settimana).

Oppo Reno 4 Lite: immagini renders e specifiche

Il nuovo smartphone del produttore cinese sembra essere in dirittura d’arrivo presso altri mercati differenti da quello indiano. Nel corso delle ultime ore, infatti, il nuovo Oppo Reno 4 Lite è stato ufficializzato presso uno store online in Ucraina. Come già accennato, questo device è in sostanza una versione re-branded di Oppo F17 Pro, il quale è già disponibile all’acquisto in India da alcune settimane.

Sullo store online, sono stati ovviamente riportati il prezzo di vendita, le immagini renders e le specifiche tecniche del dispositivo. Dal punto di vista estetico, il nuovo dispositivo di casa Oppo ricorda il design di Oppo Reno 4 SE. La backcover posteriore ospita infatti i sensori fotografici posti in una zona quadrata sul lato sinistro. Oltre a questo, la colorazione e i motivi della backcover sono pressoché identici a quelli del fratello annunciato qualche giorno fa.

La parte frontale del device, però, presenta alcune differenze, dato che qui abbiamo un display con due fori laterali. La scheda tecnica, invece, include un display AMOLED da 6.43 pollici in risoluzione FullHD+ e con un sensore biometrico integrato, il SoC MediaTek Helio P95, Android 10, una batteria da 4015 mAh con ricarica rapida da 30W e quattro sensori fotografici da 48+8+2+2 megapixel). Il prezzo di vendita in Ucraina, infine, è di circa 365 euro al cambio nell’unico taglio di memoria da 8/128 GB.