Qualche settimana fa, era stato avvistato sul noto portale cinese TENAA un nuovo smartphone targato Oppo e ora quest’ultimo è arrivato in veste ufficiale. L’azienda cinese Oppo, infatti ha da poco presentato ufficialmente sul mercato mobile il nuovo Oppo Reno 4 SE.

Oppo Reno 4 SE ufficiale: ecco le caratteristiche tecniche

Questo device va quindi a chiudere la serie di smartphone Reno 4 dell’azienda cinese. Si tratta di un device molto interessante in quanto propone il supporto alle nuove reti di quinta generazione ma ad un prezzo comunque contenuto, pari a circa 313€ al cambio attuale. Il processore sotto alla scocca è infatti il nuovo SoC MediaTek Dimensity 720 5G, mentre come tagli di memoria abbiamo 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno, ma non è possibile espandere la memoria tramite microSD.

Il design ricorda molto quello dei fratelli maggiori. Lo spessore dello smartphone è di soli 7.9 mm e sul fronte troviamo un display OLED da 6.43 pollici in risoluzione FullHD+, anche se il refresh rate si ferma ai 60Hz. Sul posteriore, poi, sono presenti tre fotocamere poste sempre in maniera simile agli altri device della serie. I sensori sono rispettivamente da 48+8(grandangolo)+2(macro) megapixel. La fotocamera per i selfie è invece caratterizzata da un sensore fotografico da 32 megapixel. Chiudiamo infine con la batteria, che ha una capienza di 4300 mAh con il supporto alla ricarica rapida di Oppo, la SuperVOOC Flash Charge 2.0 da 65W.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, il nuovo Oppo Reno 4 SE sarà distribuito ad un prezzo molto interessante. Si partirà infatti da circa 313€ al cambio per la versione con 128 GB fino ad un massimo di circa 350€ per la versione con 256 GB.