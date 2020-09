Nelle scorse settimane, vi abbiamo parlato delle rimodulazioni dei costi che hanno riguardato i clienti di TIM e di Vodafone. Durante l’estate però ci sono state novità rilevanti anche per i clienti di WindTre. A seguito della nascita del nuovo provider, sono state applicati dei rincari sui costi per una serie di ricaricabili. Ad essere interessati da questa modifica ci sono le iniziative MIA Special Edition.

WindTre, da settimane sono stati modificati i costi di queste ricaricabili

A differenza delle precedenti occasioni, in tale circostanza gli abbonati di WindTre, oltre all’aumento dei costi, hanno avuto un incremento anche per quanto concerne le soglie di consumo delle stesse ricaricabili.

Per le varie offerte MIA Special Edition, non è previsto un valore univoco di rimodulazione. I prezzi mensili, infatti, avranno un costo variabile che va da 4 euro sino a pochi centesimi di euro.

In maniera conseguente aumenteranno anche le soglie di consumo. L’incremento, in questo caso, sarà proporzionale e conseguente a quello dei prezzi. Un chiaro esempio. Per gli abbonati che si troveranno a pagare 10,99 euro ci sarà una rinnovata versione di MIA Special Edition con chiamate ed SMS illimitati più 40 Giga per internet.

Tutti gli abbonati che sono interessati dalla rimodulazione di prezzo, già da settimane hanno ricevuto un chiaro SMS informativo. Proprio nel messaggio di WindTre saranno sottolineate tutte le condizioni per il rinnovo della promozione. Per quanto concerne ulteriori cambi di prezzo, c’è da sottolineare come sono previste ulteriori azioni del genere da parte del gestore nel corso dell’autunno.