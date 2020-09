Si è completato praticamente in tutta Italia la fase di ritorno a scuola. Bambini e giovani sino a 18 anni sono tornati sui banchi, dopo la pausa forzata a causa dell’epidemia Covid. Nonostante la ripresa delle cosiddette attività in presenza, la didattica online continuerà ad essere centrale per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Per questa ragione, una promozione speciale di TIM sarà molto vantaggiosa per tutti gli utenti

TIM, per un anno la connessione per l’eLearning sarà a costo zero

Il provider italiano guarda a tutti gli studenti con la sua iniziativa chiamata eLearning Card. Questa particolare promozione garantisce agli utenti più giovani connessione senza limiti per le principali app. La navigazione sulle medesime app sarà inoltre anche a costo zero.

Tra i servizi compatibili per la connessione gratuita, gli studenti troveranno le app più popolari di genere come Office 365, Google Suite for Education, Zoom e Microsoft Teams.

Tutti gli interessati potranno attivare eLearning Card in questo mese di Settembre ed anche nelle settimane a venire. Per attivare la promozione sarà necessario collegarsi con il portale di TIMparty e seguire una serie di veloci passi. Una volta effettuato il login con le proprie credenziali, sarà necessario trovare la voce eLearning Card nella sezione VANTAGGI TIM. Dal momento dell’attivazione, i clienti avranno assicurato un anno di connessione a costo zero.

La promozione di TIM nasce a seguito di numerose partnership siglate dal provider con il Ministero dell’Istruzione, le principali università della nazione ed i grandi colossi dell’hi-tech.