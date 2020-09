MediaWorld: il nuovo volantino di settembre stupisce, prezzi sottocosto

MediaWorld continua per la sua strada. Nonostante le altre aziende stiano sfornando offerte di gran livello, questo colosso riesci a fare sempre la sua parte mettendosi in posizione di vantaggio. Stiamo parlando infatti di un’azienda che detiene sempre i prezzi più bassi, soprattutto per quanto concerne l’elettronica e i vari tipi di tecnologie.

MediaWorld infatti ha lanciato l’ultimo volantino con lo scopo di sbaragliare la concorrenza, e a quanto pare ci sarebbe anche riuscita. In questo momento all’interno degli Store è possibile trovare dei prezzi impressionanti, i quali svariano a partire da smartphone e pc fino ad arrivare agli elettrodomestici. L’obiettivo è ovviamente quello di riportare le persone negli Store, ma nel momento in cui queste non dovessero averne intenzione ecco la vendita sul sito ufficiale. In questo caso non basterà altro che pagare 4,99 € di spedizione.

MediaWorld: il nuovo volantino sospende gli utenti in merito al mondo dell’elettronica con prezzi incredibili

Il nuovo volantino permette quindi di acquistare tantissime cose a prezzi veramente irrisori. In questo caso gli smartphone sono finiti per primi tra gli obiettivi del pubblico.

Sono presenti poi dispositivi come Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 259 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 979 euro. Per scoprire comunque tutti i prezzi all’interno del volantino su tutte le tipologie di merce, potete collegarvi qui.