Molto spesso, siamo ignari del fatto che potremo avere tra le mani una scheda SIM fortunata, ovvero che potrebbe valere davvero un sacco di soldi. Questo è oggetto di discussione davvero frequente ultimamente e sembra che col tempo diventi sempre più importante. La situazione è dovuta in particolare al fatto che esistono alcuni numeri di telefono contenuti nelle schede SIM che sono estremamente rari da scovare.

Le utenze di cui parliamo sono davvero estremamente rare, per questo sono formate da una sequenza di numeri che non è del tutto scontata. Molti collezionisti che sanno cosa hanno tra le mani custodiscono gelosamente questi esemplari e farebbero di tutto per entrare in possesso di una seconda o una terza scheda di questo tipo. Dunque, come detto prima, ciò che rende queste SIM davvero uniche sono la ripetizione davvero molto strana di alcune cifre. A notare questo particolare fenomeno è stato il noto programma Le Iene, il quale ha tenuto un'asta benefica in merito.

SIM che valgono una fortuna: ecco quali sono le più rare in assoluto

Sono stati presi in considerazione da Le Iene i numeri più ricercati in tutta Italia. All’evento si sono presentati oltre 600 acquirenti estremamente interessati ad aggiudicarsi una di queste importanti SIM. Tutto il ricavato è dato devoluto all’Istituto Nazionale Tumori per favorire la ricerca.

Ecco dunque la lista dei Top Number (ovviamente abbiamo dovuto obbligatoriamente oscurare i numeri con delle lettere per non permettere a nessuno di rintracciarli):