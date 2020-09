Il mondo della TV è parecchio cambiato nel corso degli anni. Dal Digitale Terrestre ed alle parabole si è passati ad un sistema IPTV comodo, versatile e conveniente. I contenuti sportivi hanno subito una trasformazione importante con offerte a pacchetto davvero assurde. Tra queste le migliori passano anche per DAZN, la piattaforma che fino al 27 Settembre offre grandi opportunità ai clienti Sky. Ecco le novità che sono arrivate questo mese.

DAZN incluso anche per clienti Sky

Il network DAZN viene concesso agli utenti della piattaforma Sky con una mossa intraprendente ed inedita. Attraverso questo nuovo portale aperto sul mondo dello streaming in diretta vengono trasmesse partite di Serie A specifiche per ogni turno oltre ad incontri di serie B ed una selezione di eventi esclusivi della piattaforma. Il servizio continua a richiedere soltanto 9,99 euro al mese.

Al prezzo sopra indicato gli utenti hanno la possibilità di accedere alle dispute agonistiche dei grandi eventi di calcio oltre che ad una vasta collezione di eventi legati al mondo della Boxe, del motociclismo, del tennis e di molto altro ancora. L’accesso è consentito ancora una volta fino ad un massimo di 6 dispositivi in contemporanea in casa e fuori casa grazie alla nuova app ufficiale che è valida per smartphone, tablet, PC e Smart TV.

Per i clienti in convergenza Sky fino al prossimo 30 Giugno 2021 è disponibile la visione gratuita di DAZN1 che azzera il costo dei 9,99 euro previsti come di consueto. Il cliente deve essere in possesso di un abbonamento residenziale via satellite con decoder HD e pagamento regolare con Sky da oltre 3 anni. Serve anche la sottoscrizione per la sezione Sport e Calcio.