Quale momento migliore per pensare di cambiare televisore? Ebbene sì, in queste settimane si sta parlando molto approfonditamente del futuro passaggio al DVBT2, che renderà obsoleti i televisori di vecchia generazione. Una notizia che non renderà felici gli utenti di ottimi modelli del passato, che saranno costretti a comprare dei modem per la decodifica dei canali.

È qui che entra in gioco Xiaomi. Con tutte le offerte di questi giorni, a partire dalla No Iva Week sul Mi Store, fino agli sconti che potete trovare online, Xiaomi risulta sempre al centro dell’attenzione. È grazie a lei se potrete cambiare televisore con un cifra bassissima!

È recente lo sconto indetto da Banggood, che vende la Mi TV A4 32″ a 144€ e la Mi Tv 4S 43″ a 285€. La spedizione avverrà da magazzini europei e quindi sarà molto veloce e priva di costi doganali imprevisti. Mi raccomando questo aspetto è molto importante. Infatti, acquistando dalla Cina, la vostra spedizione sarà soggetto al pagamento di costi doganali non indifferenti, che vanificheranno il risparmio ottenuto. Ma vediamo insieme le caratteristiche di questi due televisori.

Mi TV alla ribalta su Banggood

Questi due televisori presentano delle specifiche tecniche di tutto rispetto, che vi permetteranno di usufruire delle ultime funzionalità disponibili sul mercato e di un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ecco le specifiche tecniche del modello da 43″:

TV 4k Ultra-hd da 43 pollici , schermo piatto LED, design in alluminio con supporto hdr e Memc .

Pannello da 3840 x 2160 pixel (4k).

Sintonizzatore triplo HD per dvb-s2, dvb-c e dvb-t2 con hevc android TV 9.0 con Google Assistant e Google Play Store.

Memoria RAM da 2 gb, memoria interna fluidi da 8 gb , hbbtv 2.0 , servizi di streaming: Prime Video, Netflix, YouTube.

3x HDMI 2.0, 3x USB 2.0, ingresso av, ethernet lan, wlan, uscita audio ottica, uscita cuffie, telecomando bluetooth con microfono.

Cosa aspettate ad approfittarne? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo modello e di questa offerta e continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità.