La strategia commerciale di TIM nel corso dell’estate è stata molto chiara. Il provider italiano ha messo a disposizione dei nuovi abbonati una serie di promozioni a basso prezzo coadiuvate da soglie di consumo molto alte. Ovviamente, l’obiettivo del gestore era questo di intercettare pubblico in uscita da WindTre e da Iliad.

TIM, telefonate e 50 Giga: la grande promozione per la portabilità

Per il mese di Settembre, TIM conferma in parte la strategia estiva, a partire dall’offerta Supreme New. Questa iniziativa mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani con l’aggiunta di 50 Giga per navigare in rete. Il prezzo per il rinnovo della ricaricabile sarà di 5,99 euro ogni trenta giorni. Devono essere aggiunti a quest’iniziativa 12 euro per le spese di attivazione. La promozione si rivolge a tutti gli utenti provenienti da Iliad ed agli utenti provenienti da altri operatori virtuali.

Non c’è solo la Supreme New a disposizione degli abbonati che vogliono cambiare operatore. Il provider italiano, infatti, mette anche a disposizione l’iniziativa Steel Pro. Anche con questa proposta ci sono telefonate illimitate e 50 Giga per internet al prezzo di 7,99 euro ogni mese. Confermata, anche in quest’occasione, la spesa di attivazione pari a 12 euro.

Tutte e due le promozioni sono delle offerte dedicate alla portabilità di nuovo numero in TIM. L’attivazione di ambedue le iniziative deve essere richiesta in uno store di TIM nel territorio nazionale. Inabilitati quindi i canali online. Per la portabilità della rete saranno necessari dai due sino ai tre giorni lavorativi.