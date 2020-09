Honor Watch ES è disponibile in Italia: fino al 30 settembre potrà essere acquistato al prezzo scontato di 79.90 euro, 20 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 99.90 euro.

Il dispositivo è stato annunciato all’inizio del mese in occasione di IFA 2020 insieme a Watch GS Pro, in vendita attualmente a 199 euro fino alla fine del mese. Ricordiamoci un po’ le sue caratteristiche.

Honor Watch SE scontato di 20 euro fino alla fine del mese in corso

Lo smartwatch dedicato al fitness integra un display touch AMOLED da 1,64″ ed un personal trainer virtuale pronto a fornire consigli e indicazioni durante i nostri allenamenti con 12 corsi, 44 movimenti di esercizio animati e 95 modalità, di cui sei rilevate automaticamente. L’indossabile pesa appena 21 grammi ed è personalizzabile con tante watch face, widget e una vasta gamma di cinturini colorati. Peccato non ci sia l’accesso allo store.

Watch ES è in grado di monitorare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e sfrutta le tecnologie proprietarie TruSeen 4.0, TruSleep 2.0 e TruRelax per misurare il battito cardiaco, la qualità del sonno e il livello di stress. Manca purtroppo il GPS integrato: per la localizzazione e per tenere traccia dei propri allenamenti ci si dovrà affidare allo smartphone connesso via Bluetooth.

Per quanto riguarda le funzioni, può vantare 95 modalità di allenamento, virtual coach animato, monitoraggio del battito cardiaco 24/7, SpO2, monitoraggio del sonno, monitoraggio dello stress, controllo fotocamera dello smartphone da remoto, gestione chiamate e messaggi, controllo musica. Le colorazioni disponibili sono Icelandic White, Charcoal Black, Coral Pink. Non vi resta che andare sul sito ufficiale ed acquistare la versione che più vi piace!.