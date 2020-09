In occasione del 25° anniversario, il noto store online eBay ha proposto numerose offerte. In questa ultima settimana, in particolare, lo store ha offerto la possibilità di usufruire di un coupon dal valore di 25 euro sull’acquisto di alcuni prodotti selezionati. Il coupon sarà sfruttabile dal 21 settembre 2020 alle ore 23:59 del 27 settembre 2020.

eBay: arriva l’offerta che permette di usufruire di un coupon da 25 euro

Solitamente le aziende propongono diverse offerte e sconti in occasione dei propri anniversari e eBay non è da meno. Come già accennato, infatti, il noto store online ha appena indetto una nuova iniziativa proprio in occasione del suo 25° anniversario. Nello specifico, l’azienda ha reso disponibile l’utilizzo del coupon PARTYEBAY25 dal valore di 25 euro. Sarà possibile utilizzare lo sconto di questo coupon e non richiede né una spesa minima dell’acquisto di un prodotto né una spesa massima.

Ovviamente non sarà possibile utilizzare questo sconto di 25 euro su tutti i prodotti presenti nel catalogo di eBay, ma soltanto con l’acquisto di alcuni prodotti in particolare. Per visionare l’intera lista completa di tutti i prodotti che prevedono l’utilizzo del coupon, vi invitiamo a visitare il sito web dell’azienda a questo link. Tra i prodotti aderenti all’utilizzo dello sconto, ci sono comunque numerosi smartphone Android davvero interessanti.

Si potrà infatti acquistare, ad esempio, il POCO F2 Pro sia in versione con 8 GB di RAm e 256 GB di storage sia in versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Non mancano poi smartphone a marchio Samsung, come gli ultimi Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S20+, e anche alcuni dispositivi di Xiaomi, come lo Xiaomi Mi 10 Lite e lo Xiaomi Mi Note 10 Lite.