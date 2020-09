Ho. Mobile, come ben sappiamo, rappresenta uno dei principali operatori telefonici virtuali attualmente attivi nel nostro paese. Nato il 23 Gennaio del 2017, le primissime offerte dell’operatore appoggiato su rete Vodafone arrivano sul mercato solamente un anno più tardi, ovvero il 22 Giugno 2018. Ad oggi Ho. Mobile è conosciuto in tutta Italia per le sue super offerte Low-Cost e per i suoi prefissi 377-08, 377-09, 379-1 e 379-2, ambiti molto spesso dai collezionisti di Sim Top Number. Scopriamo quindi di seguito quali sono le super offerte di fine estate attualmente disponibili sul sito dell’operatore.

Ho. Mobile: l’MVNO propone nuove offerte ancor più convenienti

Come già accennato precedentemente, ad oggi Ho. Mobile si appoggia su una delle reti telefoniche più grandi d’Italia, ovvero la rete Vodafone. Ciò, quindi, garantisce stabilità e copertura in ogni angolo della penisola, ad un costo veramente piccolo. Ecco di seguito le tariffe attualmente disponibili: