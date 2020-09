Gli attacchi hacker continuano ad aumentare e talvolta tendiamo a sottovalutarne la gravità. Campanello d’allarme in Germania, un ospedale hackerato ha portato alla morte di uno dei pazienti.

Una donna è morta in Germania in seguito ad un attacco hacker che ha coinvolto i sistemi IT di un ospedale a Dusseldorf provocando un blocco dei sistemi e il reindirizzamento dei pazienti verso altri ospedali. Il cyber-attacco ha impedito all’ospedale di accettare pazienti venerdì scorso. Ciò significa che i conducenti delle ambulanze sono stati costretti a guidare una donna in condizioni critiche in un’altra struttura a 32 km di distanza. A causa del ritardo è stato impossibile fornire alla donna le cure necessarie ed è morta un’ora dopo.

Sistema d’emergenza di un ospedale a Dusseldorf collassa a causa di un attacco hacker portando alla morte di una donna

Gli attacchi ransomware che colpiscono gli ospedali sono sempre più comuni negli ultimi anni, a causa della tendenza di molte strutture a fare affidamento su un’infrastruttura IT vecchia e obsoleta per archiviare le cartelle cliniche dei pazienti e altre informazioni vitali.

Tra gli attacchi più noti ricordiamo l’Hollywood Presbyterian Medical Center (HPMC) di Los Angeles offline per diverse settimane nel 2016, costringendo il personale a ricorrere a note scritte a mano e fax. Gli amministratori alla fine hanno deciso di pagare i 17.000 dollari in bitcoin richiesti. Gli esperti di sicurezza informatica ritengono che tale azione incoraggia gli hacker a colpire ospedali e altre infrastrutture.

Ad esempio, l’ultimo tentativo di estorsione contro l’ospedale di Dusseldorf è stato bloccato dalla polizia tedesca. Questa volta non è stato sufficiente. Questo terribile incidente potrebbe essere la prima volta che la morte di un paziente è attribuita ad un attacco hacker, si spera sia anche l’ultima. Al momento gli hacker coinvolti sono ricercati anche per omicidio colposo.