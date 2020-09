Da settimane, WindTre garantisce a tutti i suoi futuri abbonati le migliori tariffe nel campo della telefonia mobile. Il provider ha vissuto un’estate da assoluto protagonista, anche grazie ad importanti promozioni low cost coniugate con soglie di consumo molto ampie.

Tra le principali ricaricabili di WindTre spicca la WindTre Star+. La ricaricabile in questione si inserisce nel novero delle offerte low cost che per chi effettua la portabilità da altro numero e dal altro operatore.

WindTre, il pacchetto completo con minuti e 100 Giga internet

Gli abbonati che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione soglie senza limiti sia per quanto concerne le telefonate sia per gli SMS da inviare a numeri fissi e mobili in Italia. A disposizione degli utenti ci saranno anche 200 SMS e 100 Giga per la connessione sotto rete 4G e 4,5G.

Il costo per il rinnovo della tariffa sarà di soli 7,99 euro. Come detto la ricaricabile rappresenta una classica promozione winback. Sarà quindi determinante ai fini dell’attivazione l’avvenuta portabilità del numero. Potranno aderire all’iniziativa i clienti di TIM, Vodafone ed Iliad che richiedono l’attivazione in uno degli store ufficiali WindTre sul territorio italiano.

La WindTre Star+ rappresenta una promozione strategica nell’operazione commerciale del gestore. Anche attraverso questa tariffa low cost, infatti, il WindTre vuol proporre un’alternativa alla ricaricabile – sempre popolare – Giga 50 di casa Iliad. Numeri alla mano, la tariffa di WindTre presenta un prezzo del tutto omologo rispetto alla Giga 50 di Iliad, ma con la garanzia di soglie di consumo ancora più vantaggiose rispetto al provider francese.