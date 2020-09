WhatsApp vi spia: ecco il modo per tenere d'occhio il vostro partner

L’utilizzo di WhatsApp non comprende solo ed esclusivamente messaggi da inviare ogni giorno ma anche tante altre funzioni che possono risultare più o meno utili. Gli utenti sanno benissimo che attualmente sarebbe difficile chiedere di meglio, anche perché la piattaforma verde è la migliore in assoluto.

Il merito è chiaramente dei tanti aggiornamenti riportati, delle modifiche effettuate e della grande attenzione alla sicurezza del pubblico. Quest’aspetto ha interessato più volte gli utenti, i quali si sono sentiti in pericolo a causa di altre persone che non avevano di meglio da fare che truffare o spiare il prossimo. L’argomento spionaggio potrebbe definirsi un capitolo chiuso, anche perché le app che prima permettevano tale pratica ad oggi non funzionano più. Qualcuno però avrebbe trovato un metodo meno invasivo che avrebbe ancora effetto.

WhatsApp: con questa nuova applicazione è possibile spiare gli utenti in ogni momento

Secondo quanto riportato esisterebbe una nuova applicazione in grado di spiare le persone in ogni momento. Questa prende il nome di Whats Tracker ed include al suo interno il meglio per effettuare un controllo sui movimenti istantanei dell’utente monitorato.

Potrete infatti conoscere senza problemi il momento esatto in cui la persona da voi controllata decide di entrare o uscire dalla chat. Il tutto avverrà grazie al sistema dell’app che funziona semplicemente restando attivo in background. In questo modo saprete quando una persona è online e quando esce dalla chat. Ovviamente il tutto vi sarà corrisposto con una notifica istantanea. L’app attualmente è legale e gratuita per tutti.