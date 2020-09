WhatsApp: una nuova soluzione gratuita per spiare tutti gli utenti

Novità dopo novità WhatsApp è diventata l’applicazione migliore del mondo per quanto riguarda la messaggistica e non solo. Infatti non esiste un’altra piattaforma che sia in grado di raggruppare così tanti utenti sotto lo stesso vessillo. WhatsApp infatti non ha alcun tipo di rivale in nessun ambito, anche magari paragonando applicazioni che non hanno nulla a che fare con la messaggistica. Questo colosso detiene oltre 1,5 miliardi di utenti che riescono ad utilizzare ogni giorno la famosa app.

Sono stati tantissimi i progressi, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza che dovrebbe essere l’aspetto principale nel mondo della messaggistica. Gli utenti infatti la richiedono a gran voce, WhatsApp ovviamente non si fa trovare in preparata. La nota app è stata in grado di introdurre diverse novità che hanno reso tutto molto più sicuro, anche se qualcosa continuerebbe ad esistere. Stiamo parlando dello spionaggio, il quale pur essendo stato debellato, sarebbe ritornato sotto un’altra forma.

WhatsApp, in questo modo potete spiare i movimenti del vostro partner o di altre persone

Tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp sanno benissimo di poter usare applicazioni esterne per fare altro. Spiare le persone ad esempio è possibile grazie ad una nuova applicazione gratuita e legale, la quale prende il nome di Whats Tracker.

Tale soluzione permette infatti di capire quali sono i movimenti di una persona in chat durante la giornata per quanto concerne entrata ed uscita. In poche parole selezionerete la persona da monitorare, la quale quando entrerà o uscirà da WhatsApp permettere al sistema di inviarvi una notifica istantanea. In questo modo conoscerete ogni suo movimento.