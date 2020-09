Vodafone offre le sue nuove promozioni fino a 50GB contro Iliad e TIM

La maggior parte degli utenti che cercano di valutare un nuovo gestore telefonico mobile, propende per la sottoscrizione di una promo con Vodafone. Ovviamente tutto ciò nel caso in cui le persone citate non siano già clienti del noto colosso della telefonia.

La maggior parte del pubblico infatti è legata a Vodafone già da diversi anni, e non solo in territorio italiano. Stiamo parlando infatti di un’azienda che è stata in grado di realizzare la rete 4G più estesa di tutto il continente europeo, con grande riscontro sull’efficienza della ricezione. Sono tante infatti le persone che riferiscono di non aver mai avuto problemi secondo questo aspetto. Ora però ci sono nuove offerte, le quali puntano a recuperare gli utenti scappati via ultimamente.

Vodafone: arrivano tre offerte che puntano a riportare indietro gli ex utenti

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga