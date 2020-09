Vodafone Happy Friday: solo oggi c'è un regalo strepitoso e delle offerte

Tutte le aziende che si occupano di telefonia hanno cominciato a lavorare duramente da quando è arrivato Iliad. Questo colosso ha messo in difficoltà anche le grandi aziende come Vodafone, le quali adesso stanno facendo di tutto per avviare campagne promozionali valide. Proprio l’azienda anglosassone è riuscita in questo intento, ovvero nel lanciare offerte di primo livello che attirassero gli utenti.

Vodafone ha visto tantissimi clienti scappare via verso Iliad, e proprio per questo adesso vuole recuperarli a tutti i costi. A tal proposito sono nate delle nuove promozioni dedicate a coloro che ad oggi risultano ex utenti, con tanti contenuti ma soprattutto con prezzi vantaggiosi. Nel frattempo è venerdì, per cui tutti gli utenti potranno beneficiare della solita iniziativa Happy Friday. In questo caso i regali corrispondono.

Vodafone, ecco le migliori promozioni per rientrare a far parte del gestore migliore

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga