Cambiare operatore telefonico può essere alle volte difficile, ma per fortuna grazie allo promozioni online il tutto risulta sempre più facile. TIM, uno dei primi tra gli operatori telefonici nazionali, offre ai suoi plausibili clienti tante promozioni diverse, andando negli Store ufficiali, infatti, molte volte possono essere trovate delle interessanti offerte operator attack. Ciononostante anche il catalogo online non è di meno, infatti consultandolo è possibile trovare delle occasioni dedicate a particolari tipologie di clientela: scopriamole insieme.

TIM: ecco le offerte da tenere sott’occhio sul catalogo online

Riconducibili, come già detto, a particolari tipologie di clientela, queste offerte presenti sul sito ufficiale TIM sono state studiate per soddisfare a tutti gli effetti le esigenze di studenti, professionisti e over 60.

Come sul sito ufficiale , esse sono:

TIM YOUNG Student Edition generata in base ai bisogni dei più giovani; ha un costo mensile di 11,99 euro e offre 40 Giga di traffico dati, Giga illimitati su Social, Chat e Musica, Minuti ed messaggi illimitati.

TIM Advance 4.5 generata per chi ha l'esigenza di navigare al massimo della velocità attraverso la Super Rete TIM; ha un costo mensile di 19,99 euro ed offre 40 Giga di traffico dati veloci, minuti ed messaggi illimitati.

TIM 60+ Senza Limiti generata per chi, invece, ha raggiunto il traguardo dei 60; ha un costo mensile di 9,90 euro ed offre 4 Giga di traffico dati, Giga illimitati su Chat, minuti illimitati e assistenza al 199 con Doctor TIM Mobile.

Per ricevere maggiori informazioni non resta dunque che collegarsi online o, se in cerca di offerte più vicine alle proprie esigenze, recarsi in un centro TIM autorizzato..