Se almeno una volta vi siete chiesti se sia possibile inviare messaggi anonimi con il proprio Smartphone, allora siete capitati nel posto giusto. Inviare dei messaggi nascondendo il proprio numero telefonico, non è solo possibile ma, bensì, risulta essere anche molto facile ed estremamente economico. Gli operatori telefonici Italiani Tim, Wind, Tre Italia e Vodafone, offrono dei trucchi molto semplici per inviare velocemente messaggi completamente anonimi. Scopriamo di seguito come fare.

Messaggi Anonimi: ecco come inviarli

Messaggi Anonimi con TIM

Tim, ormai da anni, offre la possibilità di inviare messaggi anonimi attraverso un semplice codice da inserire nella casella di testo. Ecco di seguito il codice:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Dopo aver completato il messaggio, quest’ultimo non dovrà essere inoltrato direttamente al destinatario ma, bensì, al numero 44933 che, a sua volta, applicherà la tariffa di 30 centesimi.

Messaggi segreti con Wind

Anche Wind permette ai propri utenti di inviare messaggi completamente anonimi attraverso un semplice codice. Ecco di seguito il codice da inserite prima del messaggio completo:

*k_k#s_testo

A differenza dei suoi rivali, Wind permette anche di camuffare il proprio nome, sostituendolo con un nickname scelto attraverso il seguente codice:

k_k#nickname_testo

Costo per ogni SMS inviato: 15 centesimi.

Messaggi segreti con 3 Italia

Per inviare messaggi anonimi con Tre Italia bisognerà inoltrare il messaggio al numero 48383 che, successivamente, consegnerà il testo al destinatario ed applicherà un costo di 50 centesimi. Anche in questo caso, però, prima del testo completo va inserito il seguente codice:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Messaggi anonimi con Vodafone

Terminiamo infine con Vodafone che, proprio come i precedenti, permette di inviare messaggi segreti in maniera semplice e veloce. Per farlo, dunque, basterà inviare il messaggio al 4895894 ed inserire nel testo il seguente codice:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il costo è di 50 centesimi per SMS inviato.