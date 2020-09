Esselunga: il volantino con super sconti incredibili sugli smartphone

Il grande confronto che avviene tra le aziende che operano in maniera fisica sul territorio è ormai una vecchia storia. Tra tutte queste c’è Esselunga che spesso si dimostra più all’altezza grazie ai suoi prezzi estremamente competitivi. In questo caso, anche per far tornare le persone a spendere all’interno dei negozi, il colosso ha scelto di lanciare il nuovo volantino che a quanto pare propone prezzi impressionanti.

Si tratta di vere e proprie occasioni che vanno ad impattare nel mondo dell’elettronica, anche se ad essere compresi sono per ora solo i soci. Quelli che infatti vorranno usufruire dei prezzi visti proprio sul volantino, dovranno obbligatoriamente esibire alle casse del negozio la carta del gruppo che si chiama Fidaty.

Se volete le migliori offerte da parte di Amazon direttamente sul vostro smartphone, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Esselunga lancia un nuovo volantino che propone l’elettronica a prezzi impressionanti

Mai prima d’ora in casa Esselunga si era visto un volantino del genere. Questo permette agli utenti di avere l’elettronica al prezzo più basso sul mercato, ma anche molti altri tipi di merce. Tornando proprio l’elettronica ed in particolare al mondo degli smartphone, si può notare il Samsung Galaxy S20 ad un prezzo di soli 589 € in confronto al prezzo di listino che corrisponde a 929 €.

Ovviamente, come anticipato in alto, ci sono tante altre categorie all’interno delle quali potreste trovare il prezzo che più vi interessa. Per rendere la situazione più chiara a tutti, in basso potete trovare il volantino completo con tutti i prezzi.