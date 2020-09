Esselunga: il volantino che sconta gli smartphone fino a 400 euro

Esselunga è una delle aziende più attive sul territorio italiano per quanto riguarda le vendite in Store. Dopo l’emergenza tutti hanno cominciato a rifondare alcune delle proprie basi, le quali corrispondono comunque nella vendita al pubblico. Ora come ora proprio Esselunga sta facendo vedere grandi prezzi all’interno del suo nuovo volantino che vuole assolutamente recuperare il tempo ed il terreno perso rispetto alla concorrenza. Per questo motivo ci sono prezzi davvero incredibili, i quali fanno vedere soprattutto l’elettronica.

Molti utenti potranno dunque risparmiare davvero tanto, prendendo in esame tutti i costi di listino che saranno decurtati di molti soldi. In questo caso però sarà possibile risparmiare solo per coloro che esibiranno alle casse la carta Fidaty. Saranno dunque solo i soci a poter partecipare a questa iniziativa, ottenendo degli sconti davvero incredibili. Non ci sono differenze in base ai punti vendita, visto che potete acquistare in ogni zona di Italia lo stesso prezzo.

Esselunga offre il nuovo volantino agli utenti con prezzi davvero interessanti

Sono arrivate tante nuove offerte da parte di Esselunga, anche se a saltare all’occhio sono soprattutto gli smartphone. In questo caso Samsung Galaxy S20 costa solo 589 € a fronte di un prezzo di listino di 929 €.

Ovviamente non finisce qui visto che ci sono anche tanti altri articoli da acquistare, soprattutto nell’area dedicata agli elettrodomestici. In basso trovate il volantino completo per spulciare tutti gli sconti.