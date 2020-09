Le offerte Acer non si fermano mai. Dopo la presentazione dei primi dispositivi portatili con la serie di Cpu Amd 4000, si annuncia una nuova tornata di sconti su un catalogo di prodotti selezionati. Oltre agli sconti fino a 300€ disponibili per i prodotti di fascia alta, sarà possibile usufruire di una promozione soggetta a disponibilità limitata. Tutti coloro i quali desiderano provare un notebook, potranno farlo per 30 giorni, e in seguito recedere la contratto senza alcun tipo di motivazione e ricevere il rimborso sul proprio metodo di pagamento.

Una possibilità unica, che mette l’utente nelle condizioni di provare il dispositivo prima dell’acquisto definitivo. Una modalità molto interessante, soprattutto per chi non ha la possibilità di provare o vedere i prodotti nei negozi. Ma vediamo quali sono i prodotti più interessanti!

Le offerte da cogliere al volo

Tra i dispositivi più interessanti potete trovare i seguenti:

per i fan del gaming possiamo trovare la serie Predator Helios 300 , con notebook dai 1700 ai 2000€ con sconti da applicare fino a 300€ . Troverete processori Intel di qualità, accoppiati a schede grafiche dalla GTX 1660 ti fino alla RTX 2070 , per una potenza senza precedenti in mobilità.

per coloro i quali usano il pc per lavoro, ci si potrà orientare sulla serie Swift 5 o 3 . Grazie ai processori intel di 10 generazione si potrà svolgere qualsiasi compito senza alcun problema e con una durata della batteria estremamente ottimizzata. Per questa categoria i prezzi partono dai 700 fino ai 1100€, a seconda della configurazione scelta, e gli sconti ammontano a 100€ o 200€ sul singolo dispositivo.

infine, per chi vuole orientarsi su una fascia entry level, c'è la serie Swift 1 e Chromebook. Notebook economici dai componenti perfetti per navigazione internet, servizi di streaming e operatività di base, con prezzi fino ai 500€ e sconti da 50 a 100€.

Inoltre, ci sono moltissimi sconti anche su Monitor da lavoro e da gaming e sul visore per la realtà virtuale di Acer, l’OJO 500, al prezzo di 499€ e scontato di 100€ una volta aggiunto nel carrello.