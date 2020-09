Euronics lascia il segno con il lancio di un volantino assolutamente pazzesco, gli utenti riescono a spendere poco su ogni prodotto acquistato direttamente nei punti vendita, o anche finalmente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole su innumerevoli dispositivi.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso Euronics ha deciso di lanciare una campagna promozionale rendendola disponibile per ogni utente sul territorio nazionale, in questo modo sarà possibile completare l’acquisto sia online che in negozio, senza differenze o restrizioni regionali particolari. Le spedizioni presso il domicilio sono a pagamento e, inoltre, le scorte effettivamente disponibili sono limitate, data la natura della campagna stessa.

Iscrivetevi subito al canale Telegram di TecnoAndroid per scoprire le offerte Amazon e tutti i migliori codici sconto.

Euronics: queste sono le offerte migliori del periodo

Le offerte di Euronics vengono ampiamente considerate come le migliori del periodo, a partire dall’ottimo prezzo applicato direttamente sul Samsung Galaxy S20+, un dispositivo di fascia altissima, la cui richiesta attuale corrisponde a soli 749 euro. Chiaramente può apparire ancora come decisamente costoso per molti di noi, va considerato il listino originario, superiore ai 1000 euro, per comprendere appieno la portata dell’offerta.

Sempre nel volantino Euronics si trovano anche altre occasioni da non perdere di vista, come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, LG K51s, Samsung Galaxy A21s, Oppo A72, Oppo A5 2020 o Huawei P40 Lite 5G. Tutti gli sconti sono visionabili nel dettaglio nelle pagine che trovate inserite qui sotto come galleria fotografica.