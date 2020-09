Una storia davvero incredibile quella che coinvolge un cittadino canadese e la sua Tesla. La polizia canadese ha recentemente diffuso un video in cui si vede un auto, una Tesla appunto, che viaggia in una corsia a scorrimento veloce apparetntemente senza nessuno a bordo. In realtà almeno un passeggero era presente sul veicolo; il conducente infatti aveva pensato bene di schiacciare un pisolino durante il tragitto, magari era di ritorno dal lavoro.

Entrambi i veicoli della Tesla erano reclinati e la polizia non ha potuto fare a ameno di svegliare il coraggioso, quanto sconsiderato, automobilista. La storia ha davvero dell’incredibile; soprattutto se si pensa che l’autopilota del veicolo realizzato da Elon Musk non sia ancora in grado di gestire in totale autonomia il viaggio fino alla destinazione desiderata.

Tesla: l’autopilota della vettura

Ha ribadire che le proprie vetture non siano ancora in grado di marciare senza il controllo di un essere umano; la stessa compagnia di Elon Musk al moneto dell’acquisto di una Tesla la compagnia specifica come sia ancora necessario restare sempre vigili e con gli occhi sulla strada anche quando è inserito l’autopilot.

Esistono infatti 5 livelli distinti di pilota automatico; il più basso, il livello 0 consiste in una normale vettura senza assistenza tecnologica. Mentre si sale di livello le possibilità del sistema di controllo della vettura aumentano sempre più; fino ad arrivare al livello 5 in cui l’auto è completamente automatizzata. Ad oggi i veicoli Tesla non possono contare su questo livello di tecnologia ma l’obiettivo della società è quello di raggiungerlo quanto prima.