Nuovi contenuti stanno per essere eliminati dalla piattaforma, e Netflix sembra inamovibile su questa decisione. A nulla sono valse le proteste degli abbonati, che avrebbero voluto vedere come si sarebbero concluse alcune serie tv senza la cancellazione anticipata.

Il collosso dello streaming americano non è nuovo a queste decisioni coercitive, e il motivo appare chiaro: non ci si può permettere di investire su contenuti poco seguiti o poco apprezzati; meglio investire quelle medesime risorse in progetti, anche più ambiziosi, che però possano trovare più riscontro nel pubblico e quindi far lievitare i guadagni.

L’aggiornamento del catalogo è dunque una prerogativa da cui Netflix non può prescindere, anche a costo di deludere una fetta di abbonati. Tra nuovi annunci e serie di cui si sapeva già l’eliminazione, ecco quali sono i contenuti che saranno rimossi dalla piattaforma

Netflix aggiorna il catalogo, nuovi contenuti eliminati a Settembre

Non solo serie TV cancellate – come nel caso di Sabrina o Spinning Out, che non avranno nuove stagioni – ma anche i contenuti temporanei saranno rimossi dalla piattaforma. Ecco dunque quali sono i film, i documentari e le serie in scadenza entro fine settembre.