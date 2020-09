Luce e Gas: 8 trucchi INFALLIBILI per risparmiare sulle bollette

Le bollette da pagare sono diventate piuttosto salate, soprattutto dopo il lockdown in cui il resto del mondo ha usufruito della luce per sopravvivere mesi e mesi in casa. Ovviamente questo ha un prezzo. Fortunatamente esistono dei trucchi per rismarmiare sulle bollette di luce e gas. Scopriamoli tutti,

Luce e Gas: quali sono i trucchi infallibili

1 – Scegli la tariffa che meglio si adatta ai tuoi consumi

Scegliere la tariffa di energia elettrica più adatta ai propri consumi è fondamentale. Fai caso al momento in cui usi più i tuoi consumi. Prima di tutto valuta i tuoi consumi e se usi gli elettrodomestici principalmente durante le ore serali, nei weekend oppure durante tutta la giornata. In base a ciò scegli la tariffa più adatta alle tue esigenze. Puoi risparmiare ulteriormente optando per la nostra doppia offerta Gas&Luce.

2 – Disabilita il salvaschermo del tuo PC

“Quante volte lasci acceso il tuo PC senza utilizzarlo? Ti piace il salvaschermo animato che dà un tocco artistico alla tua scrivania quando non ci sei? Disabilitalo e imposta lo spegnimento automatico dello schermo dopo 5 minuti di inattività. Il risparmio energetico è assicurato!”

3 – Spegni il televisore e tutti i dispositivi elettronici

Pensi che basti spegnere la televisione per smettere di consumare energia elettrica? Persiste ancora, anche se in piccole quantità, un consumo di energia a partire da quella che alimenta i LED dei nostri elettrodomestici. staccare le prese della corrente, oppure utilizzare delle comode ciabatte con l’interruttore.

4 – Ricorda che il Pc portatile consuma meno

“Per prima cosa devi valutare le tue necessità e le tue esigenze: ad esempio la grandezza del monitor. Se non hai particolari necessità e desideri risparmiare, la soluzione migliore è quella di optare per un Pc portatile.”

5 – Opta per il forno a microonde

Il forno tradizionale richiede molta più energia per cucinare o scaldare i vostri piatti. Vi consigliamo, senza ombra di dubbio, il microonde.

6 – Sostituisci gli elettrodomestici obsoleti

Il vostro frigorifero è un vecchio modello di 20 anni fa? Forse è meglio sostituirlo con uno di ultima generazione e a basso consumo energetico. Valutate attentamente l’etichetta energetica. Siamo consapevoli che non si tratta di una piccola spesa, ma è un investimento sicuro per il vostro futuro. Il risparmio potrà arrivare fino a 150 euro l’anno.